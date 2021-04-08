與「前任」相關的問題常常是感情中引起爭執的點，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、處女座、雙魚座及巨蟹座的佔有慾超強，他們總是太在乎另一半與前任的往事，會不斷糾結並想去探尋對方的過去，此時如何解決就很考驗智慧，建議要跟自己的伴侶講清楚，才不會造成無意義的爭吵。

▍1. 天蠍座

天蠍座外表神秘冷酷，在感情中卻有著極強的佔有慾，嫉妒心更是無人能比，在天蠍座的世界裡，另一半只能是自己的，不能和任何人分享，有時候醋意大發毫無理由。天蠍座對於愛情的心思很純粹，但有時卻有點偏激，一旦伴侶和其他異性有任何接觸，他們都會大發脾氣，關於前任的往事更不用提。天蠍座絕對不容忍另一半和前任之間還有聯繫，如果不小心提起前任，吵架是在所難免的。

▍2. 處女座

處女座個性過度追求完美，所有事情都要達到完美的目標，因此在感情中擁有潔癖，他們往往對感情十分謹慎，這也降低了處女座本身的感情史，他們會以高標準去要求自己的另一半，希望對方的感情史也非常乾淨，如果另一半有著很多舊愛，他們可能不會立即爆發，但是心裡一定十分在意。雖然嘴上不說，但是怎麼看你都彆扭。

▍3. 雙魚座

雙魚座人非常敏感，內心總是想太多，在感情中他們眼裡容不下一粒沙，總希望自己另一半的心裡眼裡都是自己。因此在戀愛時，往往會因為另一半的前任吵架，哪怕兩個人在一起十分浪漫美好，只要敏感的雙魚座一想到伴侶的前任，他們就會自己一個人躲在角落生悶氣，未必會吵架，也不會說出口，即使知道伴侶和前任都已經過去，但是他還是會忍不住去想。

▍4. 巨蟹座

巨蟹表面上對人溫柔體貼，沒有任何脾氣，但骨子裡的巨蟹十分驕傲，他們內心很介意伴侶與前任的舊愛往事，雖然嘴上說著沒關係，卻會一個人在背後暗自難過，如果你的另一半是巨蟹座，建議一定要說清楚你和前任之間的關係，把這些往事分享給他，再義正辭嚴保證你的愛只會給他一個人，並且與前任劃清關係，只有這樣才能夠讓他釋懷你和前任的所有過往。

(中時新聞網)