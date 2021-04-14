有些女人就算不是絕世美女，依然擁有絕佳桃花運，占星網站「星座上上簽」分享，天秤座、處女座、天蠍座、獅子座的女人充滿魅力，讓男人們愛上就很難抽身，只會死心塌地的愛她，甘願為她做牛做馬。

▍1.天秤座

天秤女很會打扮，品味很好，又擁有好人緣，因為性格十分討人喜歡，身邊總是有許多朋友相伴，當然也不乏異性圍繞。天秤女條件太好了，不但擁有高顏值，脾氣也很好，挑選對象時標準很高，能讓她們心動的男人很少，愛上天秤女的男人卻很多，因為她們太有魅力，又很成熟，不會耍小孩子脾氣，只要愛上天秤女就會死心塌地，因為和她們相戀是一件很幸福的事。

▍2.處女座

處女女不急著投入一段愛情中，她們寧願慢慢的精挑細選，只為了遇到那個真命天子。處女女平時會安排計畫來充實自我，擁有危機處理能力，遇到困難勇往直前，拿出自己「完美主義」的個性把事情處理到最圓滿，這樣的處女女真的是充滿魅力，讓男人難以移開視線，她們雖然比較龜毛、挑剔，但男人都知道這是她們愛的表現。

▍3.天蠍座

天蠍座的女人平時看起來很冷淡，尤其是對陌生人的態度更是冷漠，會讓人有種熱臉貼冷屁股的感覺，不過其實她們很照顧朋友，願意幫別人解決問題，非常熱心。天蠍女這種反差讓人不知不覺就會愛上她，不過很少男人能讓天蠍女動心，只要和天蠍女交往，就會想要認定她為此生的唯一，不會有想分開的那一天。

▍4.獅子座

獅子女總是充滿自信，做事我行我素，個人風格濃烈，她們性格灑脫，不在乎別人的看法，如果有想要做的事情就會堅持到底，而且會好好的完成，擁有強大的辦事能力，這點讓男人也對她崇拜不已，從而產生愛慕之情，如果能和這樣的獅子女交往，絕不會主動開口說要分離。

(中時新聞網)