國泰金(2882)2020年稅後淨利達760億元，再創歷史新高，展望今年，總經理李長庚表示，今年三大因素讓他覺得國泰金獲利「應該」會比去年更好，包括利率恢復到2019年水準；台幣獨強機會下降、對壽險業避險成本有利；外在環境的經濟基本面比2020年佳。而對於國泰金的股利政策，因為獲利再創高，他會向董事會建議加發今年現金股利，希望比去年配發的2元更多。

國泰金截至2020年底，淨值9048億元，每股淨值60.8元。子公司國壽帳面淨值7221億元，RBC達360％、淨值比達10％。

國壽去年實現投資部位，取代經常性收益，使得去年避險前經常性收益率降至3.18％，但今年市場利率反彈，伺機布局，今年避險後經常性收益率目標上升到2.38%，未來五年經常性收益向上提升。

國壽2020年總保費收入6661億元，年減1％，主因初年度保費下滑20％，至1608億元，但受惠於保障型及長年期分期繳傳統型商品帶動，續期保費年成長7％。

在資產配置及報酬率部分，總投資金額6兆9451億元，現金及約當現金占比4.8％，投報率0.4％；國內股票占比6.3％，投報率13.5％；國外股票占比5.9％，投報率5.5％；國內債券占比8％，投報率4.6％；國外債券占比58％，投報率5.5％；擔保放款占比4.5％，投報率1.7％；保單貸款占比2.4％，報酬率5.6％；不動產占比7.7％，投報率2.9％。避險後投資收益率3.93％。

2020年現金股利收入176億元，較上年度247億元下滑，主要適時調整股票水位，逢高實現資本利得。金融資產未實現損益餘額達到1946億元，持有債券、股票各半，今年前2月實現投資部位，稅前金融資產未實現收益金額降為1300億元，債券比重降至25％，其餘為股票。

(時報資訊)