GAP、Target等主要客戶成長強勁，加上電商平台訂單量增加，客戶積極搶產能，成衣大廠聚陽(1477)董事長周理平23日指出，現有產能供不應求，擴產2-3成都還不夠，今年會是歷年以來最樂觀的一年。

2021年聚陽累計1-2月合併營收41.88億元，年增10.62％；而累計前2月的稅前淨利4.73億元、年增27.8％。周理平預期，在訂單平均單價持續提升下，2021年的聚陽，仍是獲利成長幅度大於營收成長。

為迎接後疫情時代訂單的成長，周理平也在昨日宣布將啟動3A計畫，聚焦在三大領域；Athleisure（提高技術含量與產品價值）、Align（客戶深度長期發展與產能快速拓展）、Advance（發展先進智慧裝置生態圈與全面數位化）。

啟動3A計畫，周理平表示，主要是聚陽觀察到，後疫情時代，消費者將會更重視健康與生活的平衡。從過去的快時尚到近幾年的Athleisure，展現消費者除了運動機能更期待流行美感，而運動休閒 (Athleisure)正是多元行銷的聚陽強項。

周理平強調，即便有原物料成本上漲和貨櫃缺櫃等因素，今年仍是歷年最樂觀的一年，也是開啟未來3-5年高成長的轉折年。

聚陽根據手中訂單能見度統計，主要客戶之一的迅銷，今年估將有雙位數成長；GAP、Target更可望成長2-3 成。在客戶積極搶產能下，周理平指出，不光是第三季產能吃緊，連淡季都被訂單塞滿。

在產能滿載下，周理平指出，聚陽也藉此優化訂單以及產品組合，2021年，高單價、高毛利的運動機能休閒服飾營收估成長4成，占比也將增加至 40%。

為因應主力客戶對於未來的成長計畫，聚陽也在2021年完成增資計畫，提早做好未來的產能布局，以因應接下來3-5年強勁的成長需求。

聚陽2020決定的擴廠計畫，預計在北越、南越與印尼等地擴增產能，包括印尼2個廠、越南2個廠，以及柬埔寨原本廠房的擴建，產能擴充計畫同步進行中，產能增幅約20％至30％；但，這些產能還供不應求，聚陽董事會因此在2021年的3月22日決議，為因應營運成長所需的產能需求，加碼通過南越Leader廠區新增投資案，投資金額為1,035萬元美元。

(工商 )