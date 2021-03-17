有些人習慣在戀愛中付出較多，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，處女座、巨蟹座、摩羯座、天蠍座的人談戀愛時太過放縱另一半，就算對方惹麻煩也沒關係，彷彿是老媽在照顧一個巨嬰，關係非常失衡。

▍1.處女座

處女座貌似很挑剔、很驕傲，不過一旦墜入愛河，他可以拋棄自尊心，把另一半當成祖宗來伺候，非常寵另一半，無論是吃的、穿的都幫他打理好，就算對方闖禍也會忙前忙後的處理，彷彿對方的老媽。

▍2.巨蟹座

巨蟹座談戀愛就是母愛大噴發，把甜蜜的戀愛搞成辛勞的養孩子，無條件縱容另一半，就算對方是渣男或渣女，也捨不得丟棄，只會在夜深人靜時偷偷落淚，對方求情就立刻原諒，可說是愛得非常盲目。

▍3.摩羯座

很多摩羯座年輕時比較沒有自信，明明條件不錯，卻覺得自己不值得被疼愛，而常常會選擇和條件不怎麼樣的對象交往，談戀愛時拼命付出就只為了讓對方更需要自己，怕失去戀情而任勞任怨的討好對方，受委屈也只敢自己默默的把怒火和傷心吞下肚，把時間浪費在不值得的人身上。

▍4.天蠍座

天蠍座的狀況比較特殊，他不在乎另一半瘋狂製造麻煩，甚至還會因為搞定這些麻煩而獲得成就感，不過他不能容忍對方不專情，只要有偷吃行為出現，他就會覺得自己的付出不值得，而興起復仇的念頭。

(中時新聞網)