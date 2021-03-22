台視、三立浪漫偶像劇《戀愛是科學》21日首播開出不錯成績，無線收視達0.92，榮登同時段冠軍寶座。莫允雯、吳念軒、黃薇渟、鄭暐達、高雋雅、林禹等演員特別聚在一起直播，和觀眾同步收看第一集。莫允雯透露和吳念軒對戲，最讓她心動的一刻是吳念軒對她說：「不管妳是什麼時候的妳，是30、40、50、60歲的妳，是離過婚的妳，我都選妳！因為妳就是妳！」那一瞬間真的有被吳念軒撩到。

莫允雯說，如果現實中真的有一個人對她說這樣的話，會讓她覺得很感動，「在他的心裡是這樣的我，不是要故意要撩妳，而是帶著真誠溫暖的能量，這句話完全推翻大數據，因為愛就是沒有理由，我覺得很珍貴。」

莫允雯、吳念軒劇中一起吃羊肉爐。（三立提供）

吳念軒劇中多年後意外重逢從小暗戀到大的女神莫允雯，兩人相隔多年再次相遇，互動間充滿粉紅泡泡，莫允雯詮釋現代都會女性，自信美麗的外表下有顆善良又脆弱的心，而吳念軒則演活了從小就暗戀大姊姊的年下男，帥氣的顏值搭配獨特的浪漫，被網友封「國民初戀男友」。

莫允雯手摸吳念軒臉頰親暱叫他「小豬豬」。（三立提供）

劇中莫允雯雙手摸著吳念軒的臉，親膩喊「小豬豬」，網友融化地說「這語氣也太寵溺」、「一秒變姊姊的玩偶」、「兩人的互動好可愛」、「喜歡那種甜甜的感覺」。劇中莫允雯的髮圈斷了，吳念軒馬上接住她的頭髮，並用髮夾幫她把頭髮盤起來，網友直呼超暖心，也很想要有個這樣的髮型師男友。吳念軒劇中多年後巧遇初戀女神，馬上能說出他們歷經12年5個月又3天後再次相遇，這種老派又浪漫讓網友覺得很新鮮，跳脫一般小奶狗的感覺，多了份內斂與穩重。

(中時 )