天下真的有白吃的午餐嗎？日前有一名男網友透露，在網路上結識了一名外國網友，對方說要給自己一個「驚喜」，不久他就收到對方匯款的5000元，後來他越想越不對勁，於是PO網詢問，並釣出不少內行人曝光背後真相。

原PO日前在《Dcard》PO文透露，因緣際會下結識了一名外國網友，對方說要給他一個驚喜，他也就將自己的匯款帳號給他，不久便收到對方匯的5000元，不過原PO打開帳戶卻覺得有些奇怪，於是PO文求解，「我不知道這是哪家銀行的Online Bank，有人知道嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少內行人紛紛出言示警，「這是詐騙吧」、「小心成為人頭，然後跨國通緝」、「小心你的帳戶會被凍結，被當成洗錢帳戶，沒有白痴會到處送錢啦，傻傻的」、「你是傻子嗎？這是國外慣用洗錢手法啊，你已經被當人頭帳戶了，先把帳號關掉吧，甚至報案，到時候被當洗錢戶，你有罪洗不清啊」。

事實上這是詐騙集團的慣用手段，嫌犯在得到他人帳戶後，會將贓款匯入受害者的戶頭，導致其變成「人頭帳戶」，一旦被警方查獲，受害者恐淪為共犯，民眾務必提高警覺，不要輕易落入詐騙集團的陷阱。