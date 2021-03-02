如果計畫結婚的人，會特別關心自己的桃花運和婚運，星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，摩羯座、處女座、天秤座、雙魚座、天蠍座今年桃花運很旺，同時帶旺了婚運，單身的人有機會認識適合論及婚嫁的對象，情侶則適合在今年踏入婚姻，摩羯座、天蠍座6月婚運最佳，可以當個幸福的6月新娘。

▍1.摩羯座

摩羯今年的桃花運較旺，單身者相親能夠遇到合適且心動的對象，並且有望陪你走入婚姻殿堂。已經有對象的情侶，今年非常適合談婚論嫁，如果兩個人都準備好了，不妨和家裡談談結婚事宜，6月婚運最佳，要把握好時機。

▍2.處女座

處女座今年和戀人相處狀況比較好，兩個人相處中不時會有讓你心動的小事，能感受到對方的呵護和關心，感情浪漫甜蜜，整體發展也比較穩定。如果有結婚的想法，今年可以開始規劃，尤其5月是個不錯的時間。

▍3.天秤座

天秤座今年桃花旺、婚運佳，尤其是上半年有對象的情侶會因為某些小事或者家人的影響考慮結婚事宜。如果時機成熟就好好準備，今年天秤的婚運不錯，非常適合談婚論嫁，尤其是4月是極好的機會。不過也不要太過心急，現在沒準備也不要慌，今年整體婚運都很不錯，都比較有利。婚姻大事不能兒戲，好時機重要，但是最重要的還是兩個人都做好心理準備。

▍4.雙魚座

雙魚今年愛情運勢順利，桃花運整體來說算是不錯，尤其是已經有對象且感情比較穩定的情侶，今年的9月和11月都是很好的時機，求婚、討論婚姻大事或者結婚都是不錯的選擇，這段時間對於雙魚來說婚運極好，要好好把握機會，幸福美滿。

▍5.天蠍座

天蠍座今年適合相親、談婚論嫁、結婚，只要是涉及戀愛、婚姻的事情都會比較順利，今年整體婚運和桃花運都很不錯，單身的可以考慮相親，戀愛中的情侶可以考慮是否進入人生下一個階段，6月對天蠍來說婚運最佳，可以考慮一下。

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(中時新聞網)