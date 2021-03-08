鋼筋大廠豐興(2015)自結今年前2月稅前盈餘4.54億元，年增約6.4%，每股稅前約賺0.78元。豐興受惠台灣營建需求持續熱絡，訂單能見度優於以往，有助今年營運表現更上一層樓。

受惠台灣營建用鋼像是鋼筋、H型鋼接單、出貨暢旺，且產品行情去年下半年迅速提升，豐興2020年EPS逆勢成長至4.5元，公司已公告擬配發每股現金股利3.5元，以目前股價70.3元計算，現金殖利率約5%。

因春節工作天數減少，豐興自結2月營收18.1億元，月減34.1%、年減27.1%；稅前盈餘1.67億元，月減41.3%、年減39.4%，每股稅前盈餘約0.29元。前2月業績表現則比去年同期穩健上揚。

豐興前2月自結營收45.6億元，年增12.5%；稅前盈餘4.54增元，年增率約6.4%，每股稅前盈餘約0.78元。

豐興表示，今年台灣營建需求持續熱絡，無論鋼筋、H型鋼及棒線等產品能見度均優於過往水準。

農曆年後鋼價持續反彈，美國貨櫃廢鋼原料報價持續上攻，豐興今日開出本周盤價，廢鋼及鋼筋再度同步調漲，其中，廢鋼收購價續漲200元，鋼筋漲200元，亦為牛年開紅盤以後，連續第四周上漲。本周型鋼產品亦跟漲500元。

目前看來，今年在需求提升帶動，預計鋼筋、H型鋼、棒線等價格仍有一定支撐，有利豐興今年營運再優於去年。

(時報資訊)