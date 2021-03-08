國際航空運輸協會(IATA)數據顯示，今年1月全球航空貨運需求較去年同期增加1.1％，回到疫情爆發前的水平，顯示全球航空貨運需求受惠於全球製造業復甦以及疫苗空運的載運需求呈現顯著好轉：海運去年第4季底量價同步上揚，也反映在今年第1季。貨攬業者中菲行(5609)受惠海空需求大增，2月營收20.17億元，年成長達71.3％；累計前2月營收45.71億元，年同期成長83.4％。

2月中菲行空運營收10.4億元，營收占比51.5％，年增73.4％；海運營收8.86億元，營收占比44％，年增76％，合同物流營收0.91億元，營收占比4.5％，年增22.4％。

在空運供給方面，在客運航班減班的影響下全球運能供給減少19.5％，相較於去年12月減少5％，疫苗載運排擠運能使得艙位供給大減，同時航空公司為求成本控管以及人員調度順利，不得不縮減客運轉貨運的班次以投入全貨機載貨，隨著疫苗載運需求加入，加上人力成本攀升，預期航空公司貨運艙位將呈現吃緊的狀況，有望帶動運價及運量同步攀升，為中菲行帶來正面的效益。

(時報資訊)