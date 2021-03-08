教育部今天表示，今年國中教育會考 3月11日至13日辦理報名作業，所有考生應於期限內完成報名手續，「非應屆生」則採取個別報名，需自行上網填寫個別報名資料，再至考區試務會辦理報名，逾期不受理。

教育部說，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，因此無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應該參加國中教育會考。國中應屆畢業生免繳報名費，由就讀學校代為辦理集體報名，學生繳給就讀學校資料包括考生基本資料、相片電子檔等。

非國中應屆畢業生則須繳交報名費500元。低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者免繳報名費，由教育部全額補助；中低收入戶子女由國教署補助60％（即300元），需繳交報名費200元。

教育部提醒，個別報名期間為3月8日上午8時至3月10日下午5時，考生須自行上網（ http：／／cap.rcpet.edu.tw ）填寫個別報名資料，於3月11日至13日至考區試務會辦理報名，並攜帶繳交（或繳驗）學歷證件及國民身分證（或戶口名簿）正本、網路列印的個別報名表、報名費、貼足35元郵票的一般中式12K標準信封（長23公分、寬12公分）2個。

另外，無論是應屆或非應屆國中畢業生，凡領有身心障礙證明或手冊、身心障礙學生或重大傷病嚴重影響應試，須申請特殊應考服務者，應於報名時填附「身心障礙、重大傷病及懷孕考生應考服務申請表」，併檢附相關合法有效證明文件正本和影本各1份，考區試務會將組成審查小組進行審查，並通知考生審查結果。

教育部指出，今年國中教育會考全面使用冷氣試場，溫度原則設定於攝氏26度至28度。考生若因個別需求選擇「非冷氣試場」應試，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」提出申請，申請後不得再變更試場。

今年國中教育會考考試日期為5月15及16日，寄發准考證為4月9日。集體報名國中應屆畢業生由就讀國中轉發准考證；個別報名考生則由考區試務會寄發。

(中時 )