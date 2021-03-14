台中市霧峰戶所戶籍員吳秋燕（右）親自為擔任警察的兒子完成結婚登記，感到非常高興。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

3月14日白色情人節，甜蜜蜜的日子好記又有意義，許多新人選擇完成終身大事，市府民政局統計，今日共有100對新人完成結婚登記，與去年同日43對相比，成長逾2倍，其中前往霧峰戶所登記的劉先生及蘇小姐，歷經12年愛情長跑，選擇3月14日相識紀念日辦理結婚登記，並由擔任戶籍員母親的協助下完成登記，戶政所喜氣洋洋。

民政局長吳世瑋表示，祝福白色情人節登記結婚的新人們白頭偕老、永浴愛河，白色情人節一直是新人們選擇結婚登記的熱門日子，戶所團隊特別在假期協助受理結婚登記。

今日共有60對新人完成預約結婚登記，另有40對新人指定3月14日為結婚生效日，總計有100對新人完成登記，與去年同期43對相比，成長逾2倍，顯見白色情人節浪漫又具紀念寓意，深受新人喜愛。

霧峰戶所主任陳秀珍表示，戶政事務所同仁吳秋燕親自為擔任警察的兒子完成結婚登記，感到非常高興，希望兒子六月完婚後，可以早生貴子，讓她享受含飴弄孫的喜悅。

吳秋燕的兒子說，母親預計2年後退休，能趕在母親退休前，由母親親自完成結婚登記手續，覺得相當有意義，難忘的珍貴回憶。

民政局表示，霧峰戶所舉辦3月14日「Happy White Day 白色情人節」宣導活動，除致贈台中市政府「成家福袋」，也對活動期間3月10、11、12日辦理結婚登記並指定3月14日生效者，加碼贈送獨一無二「霧峰香米」及「MIT手作貓頭鷹萬用包一對」，讓每對辦理結婚登記的新人，都能感受台中用心與貼心服務。

(中時 )