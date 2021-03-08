富致(6642)持續擴大產品線，開發具過電流及過電壓雙效能的電路保護模組，目前已開始送樣測試認證，受惠於車用及工控需求強勁，富致訂單能見度可達一季，部分歐洲及美國工控訂單已達年底，讓富致樂觀看待今年營運，富致董事長陳繼聖表示，今年營收及獲利可望創下歷年新高。

富致科技為PPTC廠，公司長期耕耘車用及工業控制等產品，公司也積極跨入過電壓領域，將過電流及過電壓產品整合成電路保護模組，目前富致申請的20多個過電壓與過電流複合式專利已取得6個，並已開始送樣客戶測試認證中。

受惠於大陸合資車廠車用產品、大陸及北美地區工控產品與自動化產品訂單強勁，富致前2月營收表現不俗，前2月合併營收為8550萬元，年成長59.84%，公司自結1月稅前盈餘為1669萬元，稅後盈餘為1330萬元，年成長145.84%，單月每股盈餘為0.42元。

目前車用產品佔富致營收比重約21%到22%，工控產品約佔21%，隨著北美及歐洲客戶工控訂單湧入，富致部分工控產品訂單已達年底，富致預估，車用產品今年營收可望較去年成長10%，工控可望成長20%，工控佔公司營收比重可望攀高至25%。

富致目前月產能約4400萬顆，為因應訂單及公司成長需求，公司預計在3月引進新設備擴產，預計增加20%，達每月5600萬顆，公司也計畫擴建新廠，在新廠產能開出後，月產能可望達1億顆。

陳繼聖表示，目前車用、工控及自動化產品客戶訂單強勁，第1季及第2季業績看起來很好，全年業績可望創下歷年新高。

(時報資訊)