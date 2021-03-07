奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享3/8～3/14星座運勢，雙子座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外獅子牛座事業運需要留意，射手座愛情運需要留意，魔羯座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友，自信心稍稍下降，對於周遭的朋友產生不信任感，不太能採納別人的想法與意見，建議下周面對事情或決定時多敞開內心接受他人。

▍金牛座

整體運勢★★★★

下周金牛朋友對生活的滿意度提升，過往的努力在下周開始得到回報，這樣的狀況也讓自己停下忙碌的許久的腳步，有時間好好休息。

▍雙子座

整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿雙子朋友下周的生活，長久以來努力的事情有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減緩許多。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

下周巨蟹朋友顯得積極上進許多，這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精，面對許多事情下周有更多自我的看法，是頭腦清晰的一周。

▍獅子座

整體運勢★★★

不滿足的感覺將充斥在下周獅子朋友的生活，這樣的不滿足並非外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下周推掉些好機會。

▍處女座

整體運勢★★★★

處女座的朋友，下周對於事情都能靈活掌握，良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

▍天秤座

整體運勢★★

下周天秤的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始變多，讓你下周感到煩躁與厭倦。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友則顯得積極許多，不像過往那麼念舊或守著既有模式，只是需要注意錢財的部份，有小破財的機會存在，要多注意。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友的行動力及熱情下降多，別讓一時的情緒低落影響了自己，另外要多加留意目前所做的事是否足夠細心。

▍魔羯座

整體運勢★★

下周魔羯朋友的信心與堅持度下降許多，面臨事情的熱情也相對減少，提醒下周面對事情時，堅持度要再高一點，會比較好。

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有提升自己的想法出現，是個良好的一周，建議要好好把握。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法下決定，且下周對於自信的流失，也增加了自我的不確定感，會是比較辛苦的一周。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)