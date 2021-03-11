深情的人總會為愛付出一切，就算赴湯蹈火也願意，搜狐網命理專欄就點名，金牛座、巨蟹座及天蠍座在愛情中是最有奉獻精神的3大星座，跟他們交往保證超幸福，一旦愛上了就是一輩子。

▍金牛座

金牛的愛只有一次，他們不會輕易對誰主動，在一起之前就會考慮清楚，相處時則會根據感情的深淺，慢慢的產生想要一生一世的想法，總體來說，金牛座現實又踏實。如果你們注定是一家人，金牛往往會對你是好到沒話說，他們不會說甜言蜜語，但卻會真心誠意為愛人著想，害怕讓另一半受苦，如果錯過真的是錯過寶。

▍巨蟹座

巨蟹在戀愛時的狀態其實很不穩定，眾所周知巨蟹是一個極其適合婚姻的人，只要一個人給了他們一個安身立命的場所，他們就會對那這個人傾注全部的依賴感。巨蟹不喜歡折騰，所以和他們一起生活很平淡，但是巨蟹確實會竭盡所能的維護好家庭和愛情，最有奉獻精神，錯過真的再也遇不到。

▍天蠍座

天蠍座很單純，對感情都會抱有傻傻的期待，因此容易折騰人，絕對不好相處，但只要能熬過天蠍的試探和考驗，反而會超幸福。因為佔有慾控制慾都太強，因此天蠍需要有人能控制得住他們，但他們的真心一向最真誠，眼裡心裡都是你，極端到不會把眼神分給別人。

(中時新聞網)