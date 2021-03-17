日本連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，只要名字中有「鮭魚」2字即可全桌免費吃，引爆全台改名潮，易經姓名學老師高煜霖指出，以生肖分析，「鮭魚」屬「龍」形，因此，12生肖中就屬生肖「雞」採用最好，因「六合」，有98分。

高煜霖指出，易經生肖姓名學的取名用字，最主要是考量，每個人不同命盤的優缺點，要以「滅惡揚善」為原則，每個人出生後，包括紫微、八字、生肖、星座等所有「基本條件」，都已經確定了，所以如果命盤不好、凶星太多或是命盤好，卻不懂掌握，就只有「取名」，用對的字，讓自己「運」更順，「舛」更少。

高煜霖表示，以生肖分析，「鮭魚」屬「龍」形，所以生肖屬雞的採用最好，因為「六合」有98分，再來，是生肖「鼠」、「猴」是「三合」，及與「虎」是「三會」，有95分以上。

而最要小心的是生肖「狗」，不僅「六沖」，還帶「地網」，意指運勢發展，易受阻力，小人不斷，貴人不現，成果易遭「割韭菜」，另外，生肖「牛」、「羊」帶有「九破」，意指運勢有「破洞」的概念，簡單說，努力十分，正常回收八分，他只能回收五、六分的意思，而生肖「兔」形成「六害」，與同屬「龍」又有「自刑」，都是容易「有功」別人享，「有過」自己背的命盤組合。

高煜霖認為，「姓名」代表一個人，最基本的門面，想用什麼字，當自己的「意象」代表，但最好還是考慮一下，家族認知、社會觀感、從事行業等因素，如果考慮因素評估起來，都是負評，建議不要採用奇形異字，當然，退一萬步來說，若有特殊需求，這也是一種加分。

(中時 )