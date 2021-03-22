3月已經接近尾聲，即將迎來新的4月，每個人都非常關心自己的運勢是否會好轉，命理專家小孟老師在臉書發文，指出3個生肖的朋友在接下來的4月財運會非常旺，其中第一名的生肖還會遇到職場伯樂，不但幫忙加薪，還會傳授自身經驗，讓你們能夠收穫滿滿。

第三名：生肖鼠

屬鼠的人平時如果有多做善事累積福報，在4月你們的偏財運會變得很旺，去購買刮刮樂或彩券可能會有意想不到的收穫，如果想要增加中獎率的話，建議你們可以在月圓的晚上，在家吃飽飯或洗好澡後，先在腦海裡冥想中獎的畫面，再到附近的彩券行試試手氣。

第二名：生肖馬

屬馬的人在4月如果想要投資，千萬不要憑感覺冒險，最好先問過比較專業的朋友，你們會從這些人的身上找到合適的投資標的，幫助你們用小錢滾大錢；但如果你們已經做了投資，只要耐心等候就會有所收穫，若之前投資被套住，也有解套的機會。

第一名：生肖豬

屬豬的人十分渴望能夠在職場找到舞台，讓你們可以盡情揮灑。在4月你們會遇到如伯樂一般的主管，他給你們空間發揮想法，並讓你們的績效或業績有所成長，如果碰到問題或瓶頸時，如果主動虛心向主管請教，他也會很樂意教你許多東西，漸漸的培養出你們獨當一面的能力，自然也有了加薪的機會。

(中時新聞網)