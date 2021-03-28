人在倒楣的時候，做什麼事都不順利，令人煩躁。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享4個轉運秘訣，包含倒楣時不要換工作、可多參加喜宴、不要借錢，最後還要注意衣著整潔，就能漸漸把好運帶回來。

▍1.不要頻繁換工作

如果正在走衰運的話，最好不要頻繁換工作，因為這是帶衰的做法，只會讓運勢更加不穩。

▍2.可以參加各種喜事

人逢喜事精神爽，古時候所說的「沖喜」，就是這個道理，為的是讓喜氣沖散衰氣。參加喜事，最常見的是參加各種婚禮或酒席，這樣的喜事臨門，人氣旺盛，自然能趕走自己身上累積的霉運。同時，遇見喜事，人的心情也會變好，便能激發活力。如果近期沒有婚宴邀請，自己也可舉辦一個小型的聚會，約上三兩好友慶祝，即使其作用可能較小，但也能把壞心情一掃而空。

▍3.不要輕易借錢

如果當下的衰運與自己的事業、財運有關的話，借錢就要謹慎，否則有可能衰上加衰。除此之外，還要注意其他跟錢相關的事情，比如投資這一類賺橫財的規劃，需要旺氣加持，倒楣的時候少碰為妙。

▍4.注意衣著整潔

看電視時會發現失意潦倒的角色往往不修邊幅，運勢也是如此，越是頹廢的人，越沒有精神，也就越遠離好運。因此，無論自己走好運還是走衰運，都要注意自己的衣著整潔，看起來有精神，好運也就慢慢會累積起來了。

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(中時新聞網)