轉職正熱！根據1111人力銀行調查顯示，有72.1%上班族正在轉職的路上，想轉職的主要原因包括「追求更好的薪資」、「轉職跑道」、「年終領不好」、「無法升遷」及「產業不景氣/前景不佳」。

人力銀行副董事長劉美葵表示，目前就業市場職缺供給端活絡，資料庫顯示工作機會數達50萬6000個，相較去年同期，明顯增加1.9萬個工作機會，包括知名半導體科技大廠、金控集團及餐飲集團等都積極招募人才，整體就業市場氛圍有利於求職者；另外求職端則有145萬筆履歷已開啟，顯示上班族年後轉職潮持續發酵。

換工作是為了更好的待遇，但轉職並非全無風險。據調查顯示，上班族最擔心轉職後誤踩職場地雷，包括「工作內容不符」、「談定的薪資有落差」、「加班時數長」、「同事不友善」及「主管刁難」。為了讓求職者找工作事半功倍，1111人力銀行網站3月份全新改版，超過10種求職輔助工具讓你避開地雷，找到心中的幸福企業。

劉美葵副董事長表示，找工作對求職者來說是費心的事情，1111人力銀行改變以往作風，蒐集網友喜愛的頻道與研究網友使用習慣，搜尋頁面貼心將求職者身分設定為上班族、學生、新鮮人、主管職、二度就業等類別，提高職缺媒合度，解決過去求職者盲目投遞履歷，因資格不符導致履歷石沉大海的窘境。全新首頁新增許多求職輔助工具，讓網友可以更輕鬆便利的找到符合自己心中理想且適合的工作。

劉美葵建議求職者若擔心「工作內容不符」、「談定的薪資有落差」，可使用工作經驗談、薪資公秤專區，透過職場學長姐經驗分享，了解進入該企業後的實際狀況，也能評估自己的薪水是否合乎業界常態，以免找到新工作後出現期望落差。

另一方面，蒐羅幸福企業專區，完整呈現企業主為吸引優秀人才，在福利上的用心，劉美葵分析每個人心中的「幸福企業」輪廓不盡相同，想要避開求職地雷，在眾多職缺中找到自己心中的理想工作，一定要善用求職輔助工具。求職者可善用1111人力銀行的「工作福利自由配專區」，包含月薪4萬以上、周休二日、彈性上下班、員工旅遊等23項特色福利選項，依照個人需求篩選出最理想職缺；若不想花太多時間通勤，透過「地圖找工作」一鍵列出在地職缺，讓「錢多離家近」的工作不再是夢想。

(中時新聞網)