桃園市立圖書館3月20日至4月24日將舉辦5場新書發表會，並邀請與桃園相關的上市新書作者現身說法，5本完全不同領域的圖書，從台語歌曲、科幻小說、童話故事、個人散文到長篇紀實，都是一時之選，同時分享會活動還配合上網留言及現場提問就贈送新書的活動，民眾可透過桃市圖官方網站和臉書訊息報名參與。

春季閱讀開箱首場分享會將於20日在龍潭分館舉辦，配合龍潭分館的館藏特色及音樂紀念館，特邀請到中央研究院研究員陳培豐先生分享其新作《歌唱臺灣：連續殖民下臺語歌曲的變遷》，深度探討台語歌的今昔面貌，從「四月望雨」到〈港都夜雨〉和〈安平追想曲〉，從〈媽媽請你也保重〉到〈為錢賭性命〉與〈苦海女神龍〉，連貫台語歌與台灣人的命運交響，現場也會有舉辦問答贈書活動，邀請民眾一起來聆聽台語歌的故事。

而後續還有4場桃園在地人的優質新作分享，分別為3月27日邱傑老師科幻巨作《劫鏢》，開啟全新科幻故事想像、4月10日客家安徒生張捷明老師《銀色？夢》，來聽全新的客家童話、4月10日同時獻上詩人宋尚緯《孤島通信》，這是他首次出版個人散文集及4月24日最終場還有南崁小書店老闆娘夏琳《停下來的書店》，親口說高雄鹽埕的故事給你聽，每場都有安排問答贈書和臉書留言抽書活動，喜愛閱讀的朋友不可錯過這次的活動。

桃園市文化局表示，這次舉辦的5場春季閱讀分享會皆可在桃園市立圖書館官方網站線上報名，每場分享會皆提供公務人員終身學習時數及教師研習時數2小時，贈書都會有講師簽名，歡迎喜愛書籍的朋友呼朋引伴，一起徜徉在春天閱讀的氣息。

(中時 )