味全龍隊主戰捕手劉時豪日前在比賽中不慎造成左手骨裂，原本他在粉專上透露需休養4至6周，但今天總教練葉君璋表示，這個時間只是固定、不能動，真正要能比賽至少要休息3、4個月，最快8月才能歸隊。

劉時豪20日比賽中為了接暴投球傷退，退場後赴醫院檢查為骨裂，不需開刀，球隊為了解決「捕手荒」，昨天先將牛塏曄升上一軍，註冊新秀林辰勳，還將已轉作行政職的江忠垣列為合約所屬，今天則確定也將林辰勳升上一軍。

談到劉時豪的傷勢，葉君璋表示，至少要等到8月才能歸隊，也代表劉時豪確定上半季報銷，「之前說4到6是固定、不能動，但要等骨頭好也要3個月左右的時間，實際能比賽也至少要3、4個月。」

才開季沒多久就碰上主戰捕手受傷的情況，葉總苦笑說：「比賽就是這樣會發生各種事，要開始習慣，然後去想辦法解決。」今天將林辰勳拉上一軍，主要是因為一軍需要3名捕手，加上全浩瑋之前因球隊投手需求下二軍，二軍還是有捕手需求，因此又將已轉作行政職的江忠垣列為合約所屬。

(中時 )