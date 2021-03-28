味全龍投手王維中14日初登板後左手腕瘀青，本已跳過天母主場開幕戰先發，預計4月5日再登板，但今天總教練葉君璋表示，為了避免他再度受傷，決定先暫緩出賽，暫定最快要到4月15日才會再登板。

龍隊下周二起將面臨7天6戰的挑戰，在少了王維中後，目前球隊先發輪值只有徐若熙、吳俊杰、林子昱及洋投布里悍4人，葉總表示，目前投手輪值就是依照現有人手去輪，周二對樂天桃猿將推出林子昱先發。

至於外界關心的王維中情況，葉總表示，本想讓他4月5日直接出賽，但有了上次經驗後，最後還是決定先暫緩，因此王維中確定不會出賽，「可能要10天，最快15日歸隊。他預計在31號進牛棚，會經過2次牛棚、2次Live BP後才會出賽。」

龍隊牛棚教練郭勝安也透露，王維中在21日有牛棚15球，投起來的感覺還不錯，但還是稍微有些感覺，最後教練團開會討論決定讓他再延後幾天出賽。

(中時 )