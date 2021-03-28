味全龍主場開幕周最終戰雖然以2比5不敵富邦悍將，但「怪物新人」徐若熙4.2局飆出11K的好投仍是驚艷全場，總教練葉君璋賽後也直誇他「變成熟了」，也坦言在5局決定換投時曾一度猶豫。

為了保護徐若熙，今年他除了會有總投球局數限制外，每一場比賽也幾乎都會有用球數限制，葉總表示，今天賽前就是希望他用75球左右能投到第5局，不管是投1人還是2人；最後徐若熙以4.2局70球，飆出10K，僅被打2安、2保送作收，也讓葉君璋直呼「很完美。」

葉總表示，徐若熙只休4天再度登板，狀況明顯未達百分百，控球沒像之前那樣隨心所欲，雖然這讓他在比賽過程中不是很順利，但他一直在做調整，也收到不錯的結果，「這代表他變成熟了。」

不過徐若熙只差1個出局數就握有勝投資格，葉君璋坦言在喊暫停時有在考慮是否換投，「原本我們設定是75球，但之前他有個觸身球，就覺得那個三振是最好的結果，就沒讓他續投。」

葉總繼續說：「我知道大家希望看到他繼續投，要讓他繼續投很簡單，要把他換下來才是很難的抉擇，但我們還是要按照計畫走。」而徐若熙下一場出賽預計是投一休四或休五，球數也是約75球左右。

(中時 )