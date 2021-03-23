為畢業季超前部署，繼上週全台最大校園就業博覽會後，新北就業服務處24日，在輔大風華再現廣場舉辦校園就業博覽會，將邀松川精密、微風廣場、聯華食品、和泰汽車、翰品酒店、新光三越、臺灣港務、恆安老人長照中心等46家廠商，提供超過2,000個職缺，助畢業生提前覓得好工作。

針對本次就博會廠商分析，勞工局表示，若按職缺數計，有47％職缺為旅宿餐飲業、零售量販業占22％。職缺待遇部分，臺灣港務助理工程師薪資49K起跳，而松川精密（科技製造業）工程師、TutorABC麥奇數位程式設計師，以及慕里諾（旅宿餐飲業）的25個主廚職缺，也都是40K起跳薪資，希望提供同學較具薪資競爭力的工作機會。

勞工局長陳瑞嘉表示，這次特別跟輔大育成中心合作，邀萬旭電業、壹端互動科技、商之器科技、台灣析數資訊等4家廠商成立「科技主題館」，讓學生進一步了解產業的科技化導入，如業界常用的雲端活動報名報到系統、雲端醫學影像整合平台，現場都看得到。除了設攤展示，壹端互動科技、萬旭電業等，更額外在輔大就博會提供月薪40K起的網站程式設計師、毫米波軟體工程師職缺，歡迎有興趣的同學多看多了解。

陳瑞嘉補充，接下來會陸續與6所大專校院合作校園徵才活動，除了幫企業找人才，更重要的，是跟學校一起努力把學生推進職場，落實「畢業即就業」理念，歡迎應屆畢業青年朋友參加。現場也有VR科技求職體驗、履歷健診、青年職涯發展等諮詢服務，歡迎求職者多加利用。

(工商 )