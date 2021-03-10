在感情中，有些人你越是對他們主動倒追，反而會不被重視，搜狐網命理專欄就指出，獅子、白羊及雙子座‍對太容易到手的人提不起興趣，即便後續兩人正式交往，他們也不會太珍惜，甚至失去也不會覺得可惜。

▍獅子座

獅子座的外表相當有自信，總是直接且有條不紊，讓人一眼就看出他們很有自我要求，他們傾向於主動去認可，而不是被動去接受，因此在感情裡，他們也屬於主動的一類，不習慣被別人倒追。

這意味他們喜歡在茫茫人海中主動尋找目標，如同獵手找尋獵物一樣，一旦認定便會毫不保留主動出擊，但如果別人主動去倒追他們，一開始就想要跟他們確定關係，缺少了追求的過程就會讓他們大失所望，縱使本身是喜歡對方的，也會在態度上大打折扣，注定不會長久。獅子座寧願花更多的時間和精力去主動追求，也不願接受主動送上門的感情，只有越難得到的東西才是他們珍惜且重視的。

▍白羊座

白羊座的人相當直接，從不拐彎抹角，因此跟他們相處不能太過於主動，因為當你主動去接觸或是主動倒追時，都會無形中讓他們覺得你帶著目的而來，這會引起他們的懷疑，從而開始否定你。

雖然白羊座在被人倒追時心裡是開心的，但他們會認為事出反常，因此充滿懷疑，就算想答應，內心深處也必然會有顧慮。相反，如果是他們主動追求的，那麼在做足了心理準備的前提下，哪怕是被對方拒絕了，他們也會死皮賴臉去糾纏。

跟白羊座談戀愛一定要保持好尺度，不能一下子就跟他們表達傾慕之情，否則就算他們對你有好感，也會被你突如其來的告白打亂節奏，導致失去興趣，要給他們適應的時間，更要保持神秘感，可以製造欲擒故縱的感覺，才會讓他們意識到你不是隨便的人，當他們對你充滿興趣，就會恨不得天天跟你膩在一起。

▍雙子座

雙子座只對未知的事物感興趣，如果太容易得到，反倒提不起興趣，一切倒追的行為都會弄巧成拙。當你越主動、越想追到對雙子座，往往會被疏遠，他們是特別需要用新鮮感去維繫的一類人。

雙子座外表看起來很容易親近又好相處，就連一個不熟悉的人在相處不久之後，都會對他們產生好感。但殊不知當你更深入跟他們發展關係時，他們的態度就會發生180度的轉變，倒追或主動就會顯得是你在自作多情。

善變的雙子座有時候連自己想要什麼都搞不清楚，也只會對自己感興趣的事物產生動力，所以主動追求他們，很容易令他們產生不適應的感覺，從而刻意去疏遠。當你什麼都主動呈現在他們面前之後，反倒失去了競爭力，後續縱使在一起也不會太長久。

(中時新聞網)