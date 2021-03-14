有些人天生就具備超強的能力，在事業上、人際關係方面都可以處理得相當完美，很少碰到失敗的經驗，然而就算再成功的人難免也會擁有弱點，星座專家「星座錦鯉君」便點名了3個星座，在各個方面都能發揮優異的能力，然而一遇見愛情就一反常態，很容易受傷害。

1. 天秤座

天秤很容易因為出眾的外貌而被人們忽略了真正的工作能力，對於他們來說，外表雖然也很重要，但事實上天秤在事業上的表現力和掌控力是非常強大的，他們的內心擁有相當堅強的韌性，足以面對任何的困難和挑戰，還能夠不動聲色地找到解決方法，基本上很少有事情可以難倒他們。

儘管如此，當天秤處在感情關係的時候，卻又是很容易受傷害的人，他們念舊又缺乏安全感，害怕受到傷害卻又忍不住陷入愛情。

2. 雙子座

雙子座給人的印象通常是與世無爭、善於溝通、處事圓滑、有點小世故又不惹人厭的感覺，而他們也正是憑藉這樣的人格魅力，讓自己在人生路上一直處在不敗的位置，或許雙子的能力不算太優秀，內心也不夠強大，但他們卻很會調適自己，避免陷到困境之中還無法掙脫。

然而雙子在愛情中卻經常慘遭滑鐵盧，一方面因為他們多變的個性，很容易在感情裡製造矛盾；另一方面，雙子在面對喜歡的人總會特別主動，讓對方習慣了他們的付出，導致他們容易在愛情裡摔跤。

3. 摩羯座

摩羯座是一個非常有耐心、堅強的星座，在遇到困難時他們通常不會慌亂，因為他們知道任何事情都有解決的辦法，即使做不到挽回損失，至少還能及時止損，不再讓自己越陷越深。憑藉著這樣處變不驚的性格，摩羯不管在工作或是生活上，都能勝任許多位置，很難被擊倒。

不過一旦遇到愛情，摩羯的智商和情商就會瞬間下降，有時候喜歡卻不敢說，有時候不喜歡卻不懂得拒絕，愛了怕受傷害，不愛又會留遺憾，摩羯在愛情裡總是太過糾結、拖泥帶水，讓他們很容易受到傷害。

(中時新聞網)