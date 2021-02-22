彰化黃姓男子日前駕駛自小客車，載著母親及哥哥前往台中市一中商圈逛街，不料在返家途中，疑因汽車電瓶耗盡，在雙十路及自由路口熄火拋錨，黃男就近向台中公園派出所求助，派出「MAN POWER」員警，合力將車安全推至路邊，助民「一臂之力」。

警方指出，現年21歲的黃男開車載著家人返家途中，疑因車輛過於老舊，電瓶突然沒電導致熄火無法發動，車輛直接在雙十路及自由路口拋錨，動彈不得，後方不知情的駕駛則是拚命按喇叭，場面十分混亂，黃男趕緊下車擺放警示牌，向警方求救。

台中公園派出所指出，當時巡佐陳伸興、警員吳佩蓉及剛下班穿著便服的警員顏彬栓得知後立即到場，發現該車停放於靠近內側車道，嚴重影響後方車輛行駛，竟爆發「MAN POWER」神力協助將車推至路邊，成功排除狀況。

黃男事後也在路上攔停計程車協助接電，這才讓老車成功發動，對於警方英勇的行徑給予高度肯定，也承諾回去後會再詳細檢修，避免類似情形再次發生。

台中警第二分局分局長蔡元戎表示，若發生車輛故障，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；出門前先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。

(中時 )