嗆警三字經「你要弄我是不是？」 酒醉男妨害公務法辦

44歲柯姓男子1月3日下午4時許，酒後與友人發生爭吵，新北市中和警分局員山派出所獲報，由警員陪同他就醫，柯男在救護車內嗆警三字經，更苦出狂言怒嗆警察「你要弄我是不是？」警訊後依妨害公務罪嫌送辦。
據悉，柯男3日下午4時許，酒後在中和區連城428巷內與友人發生爭吵，警方獲報趕到，將他依違反《社會秩序維護法》帶回偵辦。柯男在派出所內卻不慎自己撞傷頭部，由警員吳承哲、陳立甫陪同就醫。
柯男在救護車內，因警員要求他坐進去一點心生不滿，柯男先怒嗆「你要我坐我就坐？」最後更直接開罵三字經，還質問警員「你要弄我是不是？信不信我要搞你。」警方帶柯男就醫後，將他帶回派出所偵訊，訊後依妨害公務罪嫌送辦，新北地方法院判處柯嫌犯侮辱公務員罪，處拘役20日，得易科罰金。
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(中時 )
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