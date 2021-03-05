新莊鑑識警梁育豪109年上半年更在競爭激烈的甲區分局勇奪鑑識人員個人評比第二名佳績（新莊警提供／戴上容新北傳真）

家中有槍擊案？ 新莊鑑識警梁育豪「洞」查機先破案（新莊警提供／戴上容新北傳真）

新北市新莊區28日晚間民眾報案說自家玻璃窗有彈孔，新莊警分局不敢大意，派出鑑識人員到場勘察，鑑識人員梁育豪用探照燈一照，立刻會心一笑，詢問報案人家中有沒有小朋友，果然躲在房間的小五生跑出客廳坦承玻璃是自己丟彈珠弄破的，靠著鑑識警鷹眼，順利「偵破」這起彈擊案。

這戶人家位在新莊中正路巷弄內，是棟6層樓的電梯大廈，報案人住在4樓，28日當晚報案人返家發現，自家靠陽台的落地玻璃窗竟然有一個相當清晰可見的「彈孔」，於是立刻撥打110報案。

新莊警分局偵查隊派遣鑑識小隊前往勘察，鑑識資歷豐富的偵查佐梁育豪拿出探照燈一照射「彈孔」，發現這個疑似彈孔的位置就在陽台落地窗上，由於屋主屋外裝有紗窗，在玻璃跟紗窗間還有掉落的玻璃碎片，鑑識人員勘察後立刻發現會造成這樣的痕跡，應該是從屋內朝屋外發射。

梁育豪於是轉過頭詢問報案人：「家裡有沒有小朋友喜歡玩槍或彈珠？」報案人於是立刻把家中就讀國小五年級的小朋友叫出，小朋友起先靦腆不太敢說，但經過員警曉以大義，他才坦承是自己丟擲玻璃彈珠，不小心把落地窗玻璃丟出一個洞，頓時讓報案的母親臉上三條線。

警專23期的偵查佐梁育豪，原在派出所服勤，表現優異被拔擢到偵查隊，考上鑑識人員後擔任刑案現場勘察工作，令他印象最深刻的是2019年1月新莊中環路離奇車禍案，報案人稱車禍自撞，把傷者丟包醫院後逃逸，梁育豪到場勘察，發現擋風玻璃有子彈穿孔，駕駛座還有可疑血跡，原來這群人當初持槍準備前往討債，沒想到豬隊友在車內把玩槍枝不慎擊發，當場打傷同伴，靠著細心鑑識，順利偵破槍擊案。

另外梁育豪也曾參與小姑遭嫂嫂水泥封屍案，他坦言，這也是他參與勘察最離奇詭異的案件，屍體被埋在屋內房間形同水泥塚。他頻頻建功，近期也因為鑑識比對出橫行新莊、永和的闖空門大盜，一口氣偵破10件竊盜案，讓犯嫌鋃鐺入獄，梁育豪不但對鑑識工作充滿熱誠，109年上半年更在競爭激烈的甲區分局勇奪鑑識人員個人評比第二名佳績，他說未來也會持續進修補充鑑識新知，做一個稱職的CSI。

(中時 )