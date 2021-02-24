40歲章姓男子在自家公寓房間打造植栽、燈具、抽風等設備來種植大麻，高市刑大查緝別件案時鎖定到他，日前去搜索查扣8株大麻，而這些栽種設備猶如小型自耕農，但章男拒吐實大麻種子來源，瞎扯從路邊撿來種的，檢方訊後聲押，法院裁定15萬元交保。

高市刑大偵五隊調查別件毒品案，發現嫌犯與章男在同一個大麻愛好者社群內，認為章恐怕有自行種植大麻，經跟監追查後，警方22日到他位在三民區的家樓下埋伏，待他正返家時衝上前逮人。

警方進入章男家中搜索，發現他栽種大麻，但僅8株，也都未開花，不排除章聽到同好遭偵辦的風聲後，憂心警上門而縮小種植規模。據了解，未婚的章男無業，獨住在父母名下的舊公寓，還擁不少釣魚器具，疑是吃老本、靠家裡支撐生活開銷。

不過，他卻加入大麻愛好者的社群，互相討論交流、學習相關技巧，章男逐步在家裡栽種大麻，購入特殊燈具組、抽風設備、溫度控制器、培養土、灑水設備、打氣機、風扇等設備，能控管溫溼度、明亮度，如同一名自耕農。

警方當場起獲大麻活株8株與重約14公克的乾燥大麻煙草1包，另有捲菸紙、培養土、磷酸和菸斗等相關證物；章男聲稱，所栽種的大麻收成乾燥後，以菸草捲菸方式自己吸食，並無販賣，但對於種子來，他卻裝傻不說，僅稱是路上撿到的。

章男瞎扯大麻種子在路上撿到後，收集起來才開始栽種，警對此說法相當存疑，由於章男未供出全部犯行，警方依毒品罪移送外，後續將以科學鑑識手段，釐清是否有涉販賣。

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(中時 )