辯稱種大麻緩解躁鬱症 男子栽植79株大麻 14:402021/02/26 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方在石嫌家中查獲79株大麻。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 石嫌屋內都是大麻盆栽，連陽台都有活株。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市內湖警分局日前接獲情資，指有人在住家栽植大麻，立即報請台北地檢署檢察官黃思源指揮偵辦，專案小組經跟監埋伏，在中山區五常街一處民宅內，查獲55歲石姓男子在屋內栽種大麻植株79盆，並查扣到大麻成品及相關製造器具等贓證物，全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦。 石嫌供稱，自己因長期患有躁鬱症 ，所以自行上網研究栽種大麻方法，大麻成品全供自用，以緩解躁鬱症，但警方對其說法存疑，將持續擴大偵辦毒品流向。 安克睡眠呼吸中止症檢測 國內外商機齊步推展 嘉義地檢署指揮警方 聯合破獲近年最大宗大麻販毒案 (中時 ) #躁鬱症 #緩解 #查獲 #79 #偵辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 印度爆240種變種病毒太厲害 已有抗體者會再次感染 22:482021/02/22 兩岸 母因車禍變植物人 子無力扶養殺母二審減4年 11:032021/02/23 社會 可疑男子潛入公寓 南港警方主動偵辦中 17:032021/02/24 社會 當詐騙集團提款車手 男5天賺1.4萬遭判3年 17:152021/02/22 社會 新北刑大逮酒店藥頭 起獲安毒、毒咖啡包 12:202021/02/24 社會 中部空品達橘紅等級 環保稽查員進駐中火 17:432021/02/25 生活 天下第一分局集體包庇色情酒店 再起訴2貪警10業者 10:052021/02/26 社會 漾緁隔離乳 擺脫口罩脫妝混煩症 04:102021/02/25 產業特刊 鑿牆設暗門 毒販住家宛如迷宮 04:102021/02/21 社會新聞 透天厝封窗種大麻 市價逾5億 04:102021/02/24 社會新聞 詐騙集團轉移陣地不到6天被攻堅 20犯嫌全數羈押獲准 16:282021/02/24 社會 社會熱門新聞 最美岳母爆紅 與女婿合照遭誤認夫妻 女兒苦笑曝憂慮 - 社會 發現親媽與醫師外遇鹹濕簡訊 他慘遭報警送精神病院隔離 - 社會 「下次約吃飯」涵意南北大不同 海巡署霸氣說法超爆笑 - 社會 賣4千萬房產住鄉下可花160年 OL遭主管罵後嗆：我不幹了 - 社會 直擊》大園物流倉儲深夜惡火狂燒 3000平方公尺廠房成灰燼 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。