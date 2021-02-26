石嫌屋內都是大麻盆栽，連陽台都有活株。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市內湖警分局日前接獲情資，指有人在住家栽植大麻，立即報請台北地檢署檢察官黃思源指揮偵辦，專案小組經跟監埋伏，在中山區五常街一處民宅內，查獲55歲石姓男子在屋內栽種大麻植株79盆，並查扣到大麻成品及相關製造器具等贓證物，全案訊後，依毒品罪嫌移送法辦。

石嫌供稱，自己因長期患有躁鬱症 ，所以自行上網研究栽種大麻方法，大麻成品全供自用，以緩解躁鬱症，但警方對其說法存疑，將持續擴大偵辦毒品流向。

(中時 )