全國警方去年共查獲1萬1157件違法經濟案件，其中以強化查緝洗錢能量，查獲「違反洗錢防制法」較前年增加2247件、近1.5倍所導致。在所有經濟案類中，侵害智慧財產權案件3904件最多，違反洗錢防制法3767件次之，違反金融1695件居第三。

據警方統計，近5年警察機關查獲違法經濟案件數呈先減後增趨勢，從2016年7203件遞減至2018年6900件，2019年增至7748件，去年達1萬1157件。其中，「違反洗錢防制法」、「非法藥物」及「違反金融」案，都比前年增加。查獲嫌疑犯及金額也呈反轉上升，主因為執行「掃蕩地下通匯專案」及加強查緝乙太（Ether）吸金詐騙案件，去年警方查獲嫌疑犯及金額分別為1萬7099人及1320億元。

警方表示，在積極配合政府各目的事業主管機關下，警方將持續全力查緝包括侵害智慧財產權、重利、地下通匯、違法收受存款(吸金)、走私、產製販賣私劣酒、破壞國土、偽造貨幣、非法食品及藥物等經濟犯罪案件，警政署並訂頒「查緝經濟犯罪執行計畫」，彙整各類型經濟犯罪的偵防技巧及程序，以全面防制重大經濟犯罪。

(中時 )