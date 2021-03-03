台中市警察局自2月25日至3月1日執行「安城專案」，共動員4737名警力，針對特定營業場所337處及黑道幫派、非法槍械、販賣毒品（藥頭）實施威力掃蕩，5天即查獲非法持有槍械3件7人、販賣、持有及吸食毒品案件96件106人，查扣槍枝及大批毒品。

專案期間，警方查扣制式手槍1枝、非制式槍枝3枝、大麻1236.8公克、海洛因19.6公克、安非他命400.6公克、毒咖啡包277包（毛重1834公克）、愷他命513.8公克及現金5萬600元等證物。

台中市警察局長楊源明表示，決不容許黑道幫派不法分子藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為一定嚴加究辦，並對暴力犯罪及街頭鬥毆等不法案件強力打擊，呼籲民眾發現可疑不法情事或遭受迫害，立即向警察機關報案檢舉。

警察局除要求各分局持續執行擴大臨檢掃蕩勤務，展現優勢警力外，並善用「第三方警政策略」，結合市府相關局處實施聯合稽查等行政干預作為，強力執法以遏止犯罪情事發生，全面淨化犯罪因子。

台中市「109年全般刑案發生數」較108年減少1．81％，破獲率98．15％，提升2．38％，暴力犯罪發生37件，較前年減少22件，減少37．29％，且均全數偵破，治安狀況持續平穩進步。另去年12月1日公布「2020縣市幸福指數大調查」，台中市在「居住滿意度」指標6都第1，顯示市民對台中警方維護治安努力的支持與肯定。

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(中時 )