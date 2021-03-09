智易(3596)2月營收因工作天數減少，相較1月減少8.5%，但相較去年同期增加近5成，智易越南新廠新增產能持續開出，且智易早已針對目前市場供給吃緊之零組件有充足備料，加上部分訂單遞延效應，智易上半年可望淡季不淡。

智易2月合併自結營收為29.74億元，較1月減少8.5%，較去年同期增加49.4%；累計前2月合併自結營收為62.23億元，較去年同期增加33.9%。

以及智易近二季以來之營運動態，STB等數位家庭寬頻應用類產品自去年第四季以來其需求便持續增溫，由於智易越南新廠新增產能持續開出，且智易早已針對目前市場供給吃緊之零組件有充足備料，因此使得近期出貨狀況相當順利，加上部分訂單遞延效應，因此，智易上半年營收表現將可淡季不淡。

除此之外，預期日本東奧將帶動日本商機回升與疫苗施打將助力IP-STB出貨成長，Gartner最新預估全球IP-STB產值2021年將成長11%，智易IP-STB營收預估也將進一步成長，法人表示，預估2021年智易相關營收增長15%，加上通信網路產品亦將穩定增長，智易5G產品去年下半年開始出貨非美歐系客戶，2021年在既有客戶出貨的低基期，另外，上半年將陸續開始出貨新客戶5G CPE新專案，持續看好智易2021年5G相關營收倍增。

(時報資訊)