家登(3680)去年在本業續旺以及業外挹注，獲利創新高，EPS為6.18元；去年下半年度擬配息3.5元，加上去年上半年度配息約1.36元，去年度配息同步創新高。

受惠半導體高階製程持續發展，家登2020年營收創新高，為25.12億元，整體毛利率32.01%；營業淨利0.98億元，加上業外出售不動產挹注獲利約4.86億元，全年淨利4.6億元，年增逾一倍，EPS為6.18元。

家登去年上半年度配息1.36147979元，已於3月11日除息；上周五董事會通過，去年下半年度，擬配息3.5元。

今年隨著台積電等半導體大廠持續先進製程擴產，家登今年營運樂觀，本業可望逐季成長，全年本業營收及獲利將再創新高。

家登2021年2月營收1.81億元，與去年同期大幅成長約61%。1~2月營收4.02億元，比去年同期增長57.13%。公司表示，2月營收相較去年同期增長，主要係家登子公司吳江新創及子公司家登自動化機台設備產品營收增加。

家登今年第一季可望持續呈現淡季不淡，且隨著先進製程發展，公司的訂單能見度佳，預計今年本業表現可望逐季成長。

家登今年將續受惠於全球大客戶產能滿載，成長動能持續。且旗下的家登自動化自獨立營運以來，開始展現成果，挹注業績動能。

(時報資訊)