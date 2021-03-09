平鎮警分局執行為期一個月的除暴專案全面掃蕩黑幫。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮警分局針對近期發生之暴力案件，發現是幫派不法利益所引發，為加強掃蕩黑道幫派勢力，防制暴力案件發生，平鎮警方特別規劃執行一個月「除暴專案」，動員全部警力，強力掃蕩轄內特種營業場所，宣示維護社會治安、打擊犯罪之決心。

平鎮警分局長李建民表示，針對日前發生在平鎮區的砸店及槍擊事件，警方除立即逮捕開槍的鍾姓男子到案及起出作案槍枝，並經法院裁定羈押外，其餘涉嫌人員已到案9人及起出作案工具棍棒一批，訊後依恐嚇、毀損移送桃園地檢署偵辦，並持續追查有無其他共犯或涉及其他刑案。另引發幫派不法利益衝突的養生館及KTV，在警方強力掃蕩之下也都停止營業。

警方表示，此次為期一個月的「除暴專案」，將針對轄內黑道幫派圍事處所等有危害治安顧慮之場所，實施高強度臨檢，斷其黑幫金流來源，並結合周邊道路封鎖式路檢盤查，藉由強力執法來遏止犯罪情事發生，讓民眾都能感受警方強力維護治安之決心。

李建民說，警方已全面掌握轄區幫派勢力，對於幫派暴力犯罪除了個案偵查及向上溯源外，並針對其組織賴以維生的行業及據點，結合市府第三方警政強力查緝、斷絕金流，徹底瓦解犯罪結構，展現警察維護治安決心。

(中時 )