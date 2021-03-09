工業電腦廠融程電(3416)雖因適逢春節工作天數較少，2021年2月營收較1月下滑，但受惠歐美客戶專案訂單出貨動能持續，仍持穩1.7億元高檔，與前2月營收齊登同期新高。由於專案訂單全年持續出貨，法人看好融程電首季淡季不淡、上半年成長動能可期。

融程電2月底觸及79.9元的4個月波段高點，近期於75～77元區間高檔盤整。雖然今（9）日大盤震盪挫跌近150點，融程電以平盤76.1元開出後力守盤上，最高小漲0.53％至76.5元，早盤力守平盤，位居工業電腦（IPC）族群前段班。

融程電公布2021年2月自結合併營收1.77億元，雖較1月1.96億元減少9.47％、降至近7月低點，仍較去年同期1.15億元成長達53.58％，續創同期新高。累計前2月合併營收3.73億元，較去年同期2.16億元成長達72.31％，亦創同期新高。

融程電因奪得歐系客戶車檢平板及美系倉儲平板專案大單，隨著出貨動能逐步放量，營收自去年下半年起持續增溫。雖然2月工作天數較少，但受惠歐美客戶專案大單持續出貨，使營收仍持穩近年相對高檔。

展望後市，由於歐美客戶專案訂單全年將持續出貨，加上其他既有客戶需求同步回溫，公司對今年營運審慎樂觀。法人預期，在穩定出貨挹注下，融程電單月營收可望持穩1.8億元以上高檔，首季淡季不淡、上半年成長動能可期。

融程電2020年合併營收創18.45億元新高、年增10.8％，稅後淨利亦創2.56億元次高、年增6.16％，每股盈餘（EPS）3.55元則創近6年高點。董事會決議擬配息4元，其中以盈餘配發3元、以資本公積配發1元，超額配發股利，並於5月28日召開股東常會。

(時報資訊)