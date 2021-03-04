警方初估90株大麻可收成6公斤成品，市價將近千萬元。(林郁平攝)

38歲胡姓男子，在嘉義縣太保市以每間3萬元代價，承租兩間透天別墅栽種大麻，刑事局偵查第四大隊接獲線報後，報請桃園地檢署檢察官吳佳美指揮偵辦，3日前往搜索共查獲90株大麻活株、乾燥54株。檢警初估，若這批大麻成功採收，將可收成6公斤大麻花，市價將近萬元，檢方複訊後聲押胡嫌，法官裁定15萬交保，檢方將再提抗告。

警方調查，胡嫌去年底承租別墅開始栽種大麻，他供稱是利用接枝技巧，並透過網路自學栽種技術，經不斷移植分株，再利用培養土「土耕法」的方式進行栽種，預計近期就可採收，所幸警方及時查獲。

警方共查獲大麻活株90株、乾燥54株、燈具2組、量杯2個、肥料3包、溫濕度計4個、除濕機4台、冷氣循環系統1組、定時器2組、淨水系統、吸食器、大麻成品一批、吊掛架、分裝袋、乾燥葉一袋、碳酸氫納2包、植栽工具、磨碎機等贓證物，將持續追查毒品流向及幕後金主。

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(中時 )