美國公債殖利率狂飆，引發投資人恐慌，科技股慘遭拋售，美東時間周四收盤，美股皆墨，其中道瓊暴跌近560點，那指重挫3.5%，標普500亦跌2.45%。華爾街股市愁雲慘霧，亞股臉綠，台股也在劫難逃。神山台積電(2330)無力鎮守，權值股全趴，台股今(26)日開盤大跌262.14點，報16190.04點，開盤即丟失周線、10日線，期間持續低迷，終場下跌498.38點或3.03%，收在今日最低的15953.8點，跌破月線、守萬六吞敗仗；因MSCI調降權重盤後生效、美債殖利率飆升，成交量增至4321.12億元。本周收跌387.58點或2.37%，周K翻黑，終結連二紅；今收月線，本月收漲815.49點或5.39%，月K連四紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超944.0757億元，投信買超16.9776億元，自營商賣超80.9214億元，三大法人賣超1008.01億元。其中，今日外資賣超為歷史第一大量，且連2日賣超，共提款944.08億元，本周來累計賣超938.24億元，本月來累計賣超800.51億元。

今日大盤可謂「萬綠叢中四點紅」，僅四個類股漲相佳，依序為玻璃股收漲1.28%，航運股收漲0.96%，造紙股收漲0.23%，化學股收漲0.15%。電金則暫居幕後，半導體收跌4.36%最疲弱；電子收跌3.56%，跌幅第二深；其他電子收跌3.2%，跌幅居第三位；第四、五深跌幅則為汽車股收跌2.62%、金融收跌2.57%。權值股牛氣盡失，台積電ADR下跌4.76%，拖累台積電開低走低，收跌4.57%、報606元，為去年3月20日以來最大跌點；同為晶圓雙雄的聯電(2303)，同樣受自家ARD下跌3.28%影響，開跌1.4元至54.3元，收跌2.69%、報54.2元；股王大立光(3008)開跌90元至3320元，最低摔至3280元，收跌3.37%、報3295元；玉晶光(3406)連袂收黑，收跌2.37%、報494元。聯發科(2454)開跌21元至923元，收跌5.08%、報896元，為今日最低點；鴻海(2317)開跌2元至114.5元，收跌3.86%、報112元，同樣收在今日低點。面板價格走揚，面板雙虎今卻不領情，友達(2409)、群創(3481)雙雙收跌逾4%。

雖說台股不振，盤面焦點依舊亮眼。原物料行情大發利市，國際漿價勁揚，華紙(1905)營運露出曙光，今展現抗跌力道，收漲3.46%、報11.95元，領漲造紙股。另外，今年海空運看旺，買盤湧入航運股，其中台驊投控(2636)元月營收雙增，及今年海空運價將維持高檔，法人看好其今年獲利倍增，股價放量長紅，收漲逾8%、報45.35元，領漲航運股。全球開打新冠疫苗，解封之路更近一步，華航(2610)股價跟著起飛，收漲5.66%，成交量爆衝百萬張。個股方面，鈞興-KY(4571)元月EPS1.1元，大增340%，其上演慶祝行情，開盤即漲停鎖死至收盤，站上149元。鋼鐵股的中鋼構(2013)去年EPS3.26元，創8年來新高，而配息2.8元，則為建廠來歷史最高，現金殖利率達8.9%；股價聞訊跳空漲停，收在34.55元。台灣水情告急，水資源概念崛起，國統(8936)越走越高，收在漲停價33元。

「神積」失靈，台股不僅失守萬六，也為牛年至今最低，呈現價量背離，外資更是上演大逃殺。5日RSI為38.24，10日RSI為49.19；9日K值為61.24，9日D值為73.18；20日乖離率為-0.00。展望後市，大展投顧總經理賴建承分析，考量2月營收或受228連假影響，3月可能出現基本面利空，加上缺乏新利多，預計加權指數將反覆測試前高16238點或2月17日多方缺口15938-16197點，只要多方缺口不回補，3月上旬將落在16197-16579點高檔震盪整理。

(時報資訊)