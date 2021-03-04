華紙(1905)今（4）日召開法說會，受國際漿價低迷影響，2020年營運仍虧損，每股虧損0.18元。不過，在漿價轉強、價格調漲及業外收益挹注下，第四季成功轉虧為盈、每股盈餘（EPS）0.02元，成功轉虧為盈。董事會決議不發放股利，將於5月25日召開股東常會。

華紙去年合併營收181.16億元、年減10.02％，為近8年低點。毛利率自5.86％提升至6.67％，營益率自負1.85％降至負2.1％，本業營運仍虧損。歸屬母公司稅後虧損2.01億元，虧損較前年2.45億元減少17.67％，每股虧損0.18元。

不過，華紙去年第四季合併營收50.61億元，季增12.63％、年增0.72％，為近1年半高點。毛利率8.9％、營益率負0.29％，本業雖仍處虧損，但分創近2年、近1年半高點。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.13億元、每股盈餘0.02元，較第三季及前年同期轉虧為盈。

華紙指出，國際紙漿行情自2018年第三季觸及高點後一路下滑，自2019年第二季起展開史上最長的低檔盤整期。隨著全球紙漿廠庫存調整告一段落，加上運輸費用因應各地逐漸復工生產而上漲，使國際漿價自去年12月開始上揚。

華紙表示，台灣去年在新冠肺炎疫情下展現出色的防疫韌性，全球產業供應鏈移轉，華紙參與其中，產品量價逐漸穩定並趨於正向擴張，雖然去年前三季營運仍受漿價低迷及匯率升值衝擊，但隨著漿價谷底彈升、工業製造相關產品銷量擴張，帶動第四季營運轉盈。

(時報資訊)