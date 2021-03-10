台驊投控(2636)2020年在全球物流需求大增下，帶動營收及獲利創下歷年新高，全年合併營收151.6億元，年增34.66％；營業毛利24.68億元，年增22.52％；稅後淨利5.7億元，年增136.46％；每股盈餘4.72元，年增119.53％。董事會也通過分配現金股利3.2元，現金股利發放率為68％，以昨日收盤價計算，殖利率6.7％。此外，大聯大(3702)去年公開收購股權，目前持有台驊投控股權超過10％，將在今年5月25日股東常會取得一席董事。

2020年台驊投控海運業務營收占比52％，其中，歐美長程線超過7成，自下半年起，美國線運價優先反彈，繼之因缺櫃、缺艙及缺工造成歐洲線及亞洲線全部航線運價大幅調漲等因素，營業毛利高達13.42億元，年成長22％。

空運業務因為疫情導致客載減少，也影響客機機腹載貨供給量。但由於第2季防疫物資運輸強勁，帶動貨量及運價攀升，下半年又在電子產業供應鏈需求暢旺帶動下，訂艙需求熱絡，運價高檔支撐，全年營業毛利達7.06億元，年增33％。

中歐/中俄鐵路業務，由於海運及空運市場艙位供給面臨嚴重短缺，原透過海空運輸貨物大量轉單至中歐/中俄鐵路，2020年中歐鐵路運費調漲80％～100％，台驊集團全年貨量較上年度成長超過四倍，營業毛利年增88％。

內貿物流業務由於大陸消費需求自第2季起逐步復甦，帶動進口、報關、倉儲及運輸業務成長，以大陸內貿物流業務為主的聯宇達方自第3季起由虧轉盈，全年度盈利預算達成。

以地區別來看，大陸地區因歐美醫療物資及庫存回補需求強勁，2020年營收較去年成長39％；東南亞地區受惠於中美貿易戰供應鏈產地移轉、進出口貨物需求增長，同時間因船班艙位供需失衡造成全航線運價爆發式倍增等因素，營收年增36％；台灣地區受惠於台商回台生產及亞洲區間供應鏈物流活動成長，年增23％。

(時報資訊)