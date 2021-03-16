合庫金(5880)今舉行線上法說，公司2020年合併稅後淨利新台幣171.35億元，較2019年減少2.71%。合庫金控2020年稅後淨值報酬率7.38%、稅後資產報酬率0.43%，每股稅後盈餘1.24元。合庫金董事長雷仲達表示，2020年的資產總額首度突破4兆元，創歷史新高，達4.15兆元，年增達10.9%。合庫集團旗下7家子公司在去年全都呈現獲利。

合庫金核心子公司合庫銀行2020年稅後淨利148.97億元，較2019年減少6.87%，主因為提升資產品質而增提呆帳費用所致。合庫銀行2020年放款為2兆2874億元，較2019年成長3.77%，主要動能為中小企業放款增長，較2019年成長14.16%。合庫銀行2020年存款為3兆2716億元，較2019年成長12.89%，主要係新台幣總存款餘額增加12.66%及外幣總存款餘額增加14.22%所致。合庫銀行2020年淨收益較2019年成長2.15%，主要動能來自於金融商品(含兌換)淨收益成長34.59%所致。合庫銀去年EPS為1.43元。

2020年合庫金旗下其他子公司獲利如下：合庫證EPS為1.4元，合庫票券EPS為0.99元，合庫資產管理公司EPS為0.88元，合庫投信EPS為1.24元，合庫創投EPS為0.61元，合庫人壽EPS為1.6元。其中合庫人壽去年獲利達11億元，創歷史新高，對金控獲利占比也提高到6.3%。

去年12月底，合庫銀新台幣存放利差1.146%，外幣存放利差為2.239%，全行利差為1.28%，存放利差為69.62%，淨利息收益率為0.961%。合庫分析，去年因新冠疫情，各國央行降息救市，致使存放利差收窄所致。

配合政府新南向政策，合庫銀於2020年4月成立寮國永珍分行，截至2020年底，亞太地區占所有海外據點比重約8成以上，後續將加速越南河靜分行及平陽代表人辦事處申設進程，串聯新南向政策國家之服務網絡，另將持續推動休士頓分行之設立，提升海外營運規模。

(時報資訊)