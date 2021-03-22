合庫金今日董事會通過，現金股利每股發放0.85元、股票股利發放0.2元，共計1.05元，以今日收盤價20.5元計算的話，現金殖利率為4.1％。

合庫金相較於其他的公股金控，是較早宣布股利發放情形，根據合庫金的公告，2020年稅後純益為171.35億元，每股稅後純益（EPS）1.24元，僅較2019年獲利略微減少一些。

相較於2020年所配發的股利，現金股利維持相當，同為0.85元；股票股利為0.2元，相較於2020年減少0.1元。

(中時 )