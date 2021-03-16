道瓊、標普創高，但周一外資止步連二買，多空交戰市場心態保守，指數在16300附近游走，資金由傳產股輪動到電子股，甫開盤被動元件族群包括國巨(2327)、華新科(2492)、凱美(2375)等上揚；傳產股則由百貨、觀光股領漲多方。台積電明日除息2.5元，不過棄息賣壓出現，股價經過一段壓低整理；光學概念的中光電(5371)擁高殖利率題材，鎖在漲停54元，帶動揚明光(3054)、亞光(3019)揚升；華航(2610)本周五融券要強制回補，股價漲幅逾3.5%。台積電中場過後翻揚，大盤趨於穩健，終場上漲63.83點，為16313.16點。今日外資(不含外資自營商)賣超11.6189億元，投信買超5.9261億元，自營商買超8.4503億元，三大法人買超2.75億元。

大盤整理，類股各自表現，IC設計族群掀漲停潮，威盛、聯傑、海德威、太欣、普誠、驊訊、敦泰、安國、天鈺等陸續亮燈漲停。NAND Flash起漲，記憶體族群同樂，南亞科(2408)、華邦電(2344)看好今年市況，下游的記憶體模組廠威剛(3260)、宇瞻(8271)也認為上半年DRAM供貨緊張，NAND Flash也將於第二季開始上漲，短期趨勢將有助於記憶體產業發展，今日相關個股全面走高。板卡股陷入多空交戰，由於比特幣重挫逾9個百分點，動搖市場信心，然而又有一部分投資人看好數位貨幣商機，使得板卡股漲跌不一，麗臺(2465)黑翻紅後仍收跌，華碩(2357)、微星(2377)力守紅盤，惟撼訊(6150)和青雲(5386)跌逾4%。

今日雖然在美股走高的激勵下，台股震盪盤堅，但量能未有效放大，使得盤中上漲一度逾90點，卻無以為繼，多方難以克服高檔壓力區，終場台股收漲63.83點，5日RSI為72.08，10日RSI為61.18，9日K值為80.66，9日D值為63.40，20日乖離率為1.04。外資昨日終止連二買，轉為賣超29.7447億元，今日繼續賣超11.6億元。由於美國聯準會即將迎來利率決策會議，台股難逃震盪，後市觀察外資動向及美股電子股可否同步轉強，指數上檔16500點附近壓力較大，下檔15600點附近則有撐。

近來台股轉為漲跌互見的整理格局，雖然在基本面沒大問題，但一連多月的急漲，面臨修正需求，台股資深分析師林成蔭認為，中長期均線仍處多頭排列架構，季線上升到15,400點附近，是下檔初步支撐，15,000點的整數關卡亦在春節長假賣壓下力守，是多方憑藉，如跌破，才會測試緩慢上升中的年線。台股短線整理但無礙長多，加上超低利率環境仍在，資金仍會回到股市後，操作上關注估值合理講求低本益比、低股價淨值比、高殖利率的價值型股，講求安全的投資人可以過半資金布局重視股利的ETF。

(時報資訊)