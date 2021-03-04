IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)雖因工作天數較少，2021年2月合併營收降至近9月低點，仍年增達3成、續創同期新高。在載板需求暢旺、漲價效應及車市復甦帶動下，法人預估南電首季營收季減7～9％，但毛利率可持穩16％高檔，營運淡季續強。

南電股價2月底觸及322.5元的14年8個月高點，近日高檔拉回修正，今（4）日開高後一度上漲1.6％至285元，惟隨後在賣壓湧現下跟隨大盤走跌、翻黑下挫近1％，平盤上下躊躇，三大法人本周迄今續賣超1204張。南電下午將召開法說，說明營運概況及展望。

南電公布2月自結合併營收30.67億元，雖較1月39.21億元次高減少達21.78％、降至近9月低點，仍較去年同期23.48億元成長達30.62％，續創同期新高。累計前2月合併營收69.89億元，較去年同期48.29億元成長達44.73％，續創同期新高。

南電今年將持續拓展5G網通及高速運算晶片等高階ABF載板，穿戴式裝置等系統級封裝（SiP）BT載板，對車用市場自PCB轉向高密度連接板（HDI）發展，同時布局5奈米晶片載板，盼使高值化產品貢獻比重能進一步提升，帶動整體獲利成長。

美系外資日前出具報告，指出ABF載板供給持續吃緊，帶動平均價格（ASP）上漲，看好ABF載板未來3～4年結構性供需前景。南電因客戶組成及營運狀況穩健，在主要ABF載板供應商中處於最有利位置。

美系外資預期，ABF載板價格今明2年將分別上漲15％、10％，將帶動南電營收成長10％、17％。毛利率及營益率同步提升，使南電獲利強勁成長、股東權益報酬率（ROE）顯著回升，將南電今明2年每股盈餘（EPS）分別調升33％、54％。

美系外資看好南電2021～2023年每股盈餘年複合成長率（CAGR）超過50％，股東權益報酬率至2023年可望達35.5％，維持「買進」評等、將目標價自270元一舉調升至420元，並納入「強力買進股」名單。

(時報資訊)