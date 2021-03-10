PCB廠-健鼎(3044)因2月工作天數較少，2月合併營收約41.94億元，月減27.9%，但仍是歷年同月新高，由於汽車及記憶體相關需求強勁，健鼎預估，第1季合併營收有望挑戰歷年同期新高。

受到春節長假影響，健鼎2月合併營收41.94億元，月減27.9%，但年成長13.2%，創下歷年同月新高，累計1到2月合併營收為100億元，年成長30%。

健鼎109年合併營收為555.48億元，年增2%，創下歷年新高，營業毛利為111.5億元，年減1%，營業淨利為65.74億元，年減2.9%，營業淨利率為11.84%，年減0.59個百分點，稅後盈餘為61.25億元，年增1.5%，創下歷史新高，每股盈餘為11.65元。

為因應客戶需求，健鼎湖北仙桃三廠將於第2季末加入量產，預計將新增10%產能，總產能將由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI。在新產能加入下，健鼎預估，今年合併營收有望較去年成長3%到5%，再創歷年新高。

(時報資訊)