台達電(2308)因各項終端產品需求依舊強勁，且上游材料供貨穩定，第1季營運可望優於往年同期，且全年業績不看淡，日系外資正面看待台達電營運，給予「優於大盤表現」評等，目標價340元。

儘管受到農曆年長假影響，台達電2月合併營收為203.44億元，月減19%，但年成長33.3%，為歷年同月新高，累計1到2月合併營業收入為454.59億元，較去年同期成長31.4%；由於IA、被動元件、5G、資料庫中心及電動車需求持續成長，台達電第1季營運有機會優於往年同期

近期電子供應鏈缺料嚴重，台達電因與供應商有長期供應關係，且是供應商很重要的客戶，材料供應較競爭者穩定，目前原物料供應對營運影響還好。

為因應訂單需求，台達電在台灣、泰國、大陸及印度持續建廠擴產，包括：大陸吳江擴建電動車馬達鋼片沖壓廠，受疫情延宕半年的印度四個廠區預計今年第2季完工，去年台達電資本支出約178億元，預估今年資本支出將達200億元。

日系外資報告指出，儘管台達2月合併營收因農曆假期而月減，但電源及自動化產品較去年同期強勁成長，受惠於居家工作相關電源產品、被動元件、電動車、IA需求，我們維持台達今年上半年營收積極正面看法，給予台達電「優於大盤表現」評等，目標價340元。

(時報資訊)