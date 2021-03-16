渡過2月營收低點後，大立光(3008)營運可望自3月回升，歐系外資看好大立光在iPhone維持主導地位，且三星有潛在上升空間，維持大立光「買進」評等，不過受到台股指數一度翻黑影響，大立光盤中股價失守3400元關卡。

受到2月逢農曆年長假影響，大立光2月合併營收如預期較1月下滑，單月合併營收32.13億元，月減30.28%，年減12.44%，累計前2月合併營收為78.17億元，年成長0.61%。

大立光表示，由於3月工作天數恢復正常，3月拉貨動能將較2月好。

歐系外資最新報告指出，近期大立光股價上漲反映市場預期今年下半年強勁復甦，儘管假設今年下半年iPhone鏡頭在3鏡頭及ToF沒有變化，但我們維持假設超廣角鏡頭將從5P升級到6P，並預期大立光可望維持主導的地位，擁有iPhone鏡頭60%到65%的市佔率，第2季雖然因iPhone新舊產品交替銷售可能下滑，但三星貢獻逐步增加可望降低衝擊，預估大立光第2季季增15%，年成長8%，並正面看待大立光，維持大立光「買進」評等，目標價4050元。

(時報資訊)