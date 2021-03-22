台股加權指數22日開在16,065.50點，呈現小跌，台積電（2330）開在588元，表現持續疲弱，大型權值電子股如大立光（3008）、鴻海（2317）、聯發科（2454）漲跌互見，大盤在平盤下附近震盪。

美國聯準會決定不展延疫情來襲時為銀行放寬的槓桿限制，衝擊銀行股下挫、拖累道瓊工業平均指數走軟，但臉書帶動科技類股走揚，卻使得那斯達克指數、費城半導體指數雙雙收高。

道瓊工業平均指數3月19日下跌0.71％（234.33點）、收32,627.97點；周K線下跌0.46％。那斯達克指數上漲0.76％（99.07點）、收13,215.24點；周K線下跌0.79％。費城半導體指數上漲1.18％（35.15點）、收3,011.37點；周K線上漲1.56％。

元富投顧指出，本波段引領全球股市大多頭的NASDAQ，是重要關鍵，以長天期角度來看，目前已跌破季線，另外美國費城半導體指數，本波首破季線，後勢密切追蹤，都攸關台股和全球整體景氣榮枯。

美元指數和比特幣的觀察，是國際資金的重要觀察點，過去比特幣走多頭時，代表全球投機氣氛仍高，目前仍在史高附近，短線拉回格局，一旦開始走弱，要留意這些熱錢的去處，美元指數也來到關鍵，目前在91.5關卡附近，對國際股市股市成為十字路口，未來留意國際資金動向。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔拉回，包括美股和亞股都一樣，但台股近期上下震盪。台股最重要的護國神山，台積電出現上沖下洗，是否能站回600元整數關卡，將是本波觀察重心。美國公債殖利率攀升，中美關係持續惡化，也將是台股未來最大變數。

(工商 )