蘋果公司零件大陸供應商「立訊精密」，2012年併購台灣股票上櫃的連接器廠商「宣德」，但立訊精密財務總監葉怡伶、宣德總經理蔡建偉2人獲知此訊息，提早進場買宣德股票，2人共獲擬制性獲利370萬元，涉嫌《證交法》內線交易罪，台北地檢署22日指揮桃園市調查處，兵分12路搜索，約談蔡建偉、葉怡伶2名嫌疑人及多名證人到案。

立訊精密是大陸頗具規模的連接線廠，為蘋果、華為、聯想公司等主要零件供應商，大陸連接線廠，2012年透過100％轉投資公司聯滔電子入主連接器廠宣德，獲投審會核准通過，成為首家獲准的陸資參股國內上市櫃公司投資案。

2012年9月25日，宣德發布重大訊息，公告深圳立訊精密將透過香港聯滔公司認購宣德公司私募普通股。

涉案的葉怡仱是深圳立訊精密財務總監、台灣立訊公司負責人，因負責公司財務調度，掌握深圳立訊精密併購宣德財務規劃及部署。另立康公司負責人、宣德董事兼總經理蔡建偉，因主導宣德公司減資及私募事宜，2人事先知悉併購案。

但葉怡伶於2012年7、8月間以台灣立訊公司帳戶，買入宣德公司股票計約2000餘張，以消息公開後第1個交易日即2012年9月26日收盤價每股7.66元估算，擬制性獲利約300萬元。

蔡建偉於2012年8、9月間以立康公司帳戶，買入宣德公司股票計1000餘張，以消息公開後第1個交易日即2012年9月26日收盤價每股7.66元估算，擬制性獲利約70萬元。

(中時 )